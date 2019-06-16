رسائل محمد بن سلمان وحرب التجارة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

الأحد 2019/6/16 12:45 مساء بتوقيت أبوظبي

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد السادس عشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز "العين الإخبارية" حوار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع صحيفة "الشرق الأوسط"، والذي وجه خلاله رسائل عديدة بشأن مختلف قضايا المنطقة ولا سيما الأزمة الإيرانية وتدخلات نظام ولاية الفقيه في طهران في شؤون الدول ونشر الفوضى بالمنطقة.



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وفي السياسة أيضا تجدون تطورات الأزمة السودانية في ظل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم، وكذلك نتائج لجنة التحقيق السودانية بشأن فض اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.

أما في الاقتصاد فتطالعون مستجدات الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك حديث محمد بن سلمان حول إنهاء اتفاقيات خصخصة بـ534 مليون دولار قبل نهاية العام.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

هذه العناوين وأكثر يمكنكم مطالعتها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.