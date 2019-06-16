مصرع طيارين في تصادم طائرتي تدريب بنيوزيلندا

لقي طياران مصرعهما، الأحد، إثر تصادم طائرتين خفيفتين في الجو لدى اقترابهما من الهبوط في مطار محلي في نيوزيلندا.

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ونجا 4 مظليين كانوا على متن إحدى الطائرتين؛ إذ قفزوا قبيل التصادم مع الطائرة الأخرى المخصصة للتدريب، كما تجنبت طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في الوقت نفسه من التصادم.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الطائرتين سقطتا فور التصادم في منطقة إلى الجنوب مباشرة من مطار هود قرب منطقة ماسترتون.

ولم تفد الشرطة بمعلومات حول سبب التصادم، فيما أكدت أنها لن تكشف عن اسمي القتيلين قبل الوصول لأفراد أسرتيهما.