أردوغان يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الروسية في يوليو

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من يوليو تموز.
ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي.
ونسبت إلى أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان "بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل... أعتقد أن المنظومة ستبدأ في الوصول في النصف الأول من يوليو".
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