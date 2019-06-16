مقتل 7 من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قُتل سبعة من مسلحي حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

واعتقلت القوات الخاصة الأفغانية ثلاثة من مقاتلي الحركة خلال عملية منفصلة في هذا الإقليم.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الأحد أن القوات الخاصة اعتقلت مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.

كما دمرت القوات الخاصة أيضا 30 كيلوجراما من المخدرات المحظورة.

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وفي الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أيضا أن غارة مماثلة أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتلي الحركة في منطقة سانجين بالإقليم.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.