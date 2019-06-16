الان تتابع مقاتلات التحالف تدمر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن مقاتلاته دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في عبس بمحافظة حجة اليمنية.
كما شن التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لمليليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.