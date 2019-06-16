مقاتلات التحالف تدمر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن مقاتلاته دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في عبس بمحافظة حجة اليمنية.

كما شن التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لمليليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.