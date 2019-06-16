هجوم على موقع تركي بإدلب

اسطنبول (رويترز) - اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد انه تعرض موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية تسمي تل بازان مما تسبب في وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.

ولم تحدد الوزارة وقت وقوع الهجوم، لكنها اوضحت ان القوات التركية ردت فورا على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجا لروسيا.

