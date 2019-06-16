مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف غربي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، بأن سبعة عناصر من تنظيم داعش قتلوا جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف موقعاً للتنظيم غربي مدينة كركوك 250/كلم شمال بغداد.

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، إن "طيران التحالف قصف موقعاً لتنظيم داعش في قاطع البوحمدان، بين قرية أبو صخرة وقرية النجاتية بقضاء الحويجة غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش".

وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية بشكل شبه يومي للحد من تحركات عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بهدف الحيولة دون عودة نشاط التنظيم.