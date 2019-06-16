هجوم على موقع تركي في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية تعرض لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، مما تسبب في وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.
وأضافت الوزارة أن القوات التركية ردت فوراً على القصف بالأسلحة الثقيلة، وقدمت احتجاجاً لروسيا.
ولم تحدد الوزارة وقت وقوع الهجوم لكنها قالت إنه وقع من منطقة سمتها تل بازان، وإن تقييمها أن الهجوم متعمد.
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