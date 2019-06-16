بوتين يدعو لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في كلمة القاها بوتين في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" التي انطلقت السبت، في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.
واستعرض الرئيس بوتين في كلمته المواقف الروسية بشأن أفغانستان وسوريا، وخطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في موقعها الإلكتروني.
وأشار بوتين إلى أهمية بذل جهود جماعية لتشكيل نظام عالمي عادل وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتشارك في هذه القمة 27 دولة و13 مراقباً.
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