مقتل 7 من طالبان في غارات جوية

قُتل 7 من مسلحي حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

واعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 3 من مقاتلي الحركة خلال عملية منفصلة في هذا الإقليم، وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن القوات الخاصة اعتقلت مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.

وكما دمرت القوات الخاصة أيضاً 30 كيلوغراماً من المخدرات المحظورة، وفي الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بالإقليم.

وأضاف المسؤولون أن غارة مماثلة أسفرت عن مقتل 5 من مقاتلي الحركة في منطقة سانجين بالإقليم، ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.