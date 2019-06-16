قُتل 7 من مسلحي حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
واعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 3 من مقاتلي الحركة خلال عملية منفصلة في هذا الإقليم، وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن القوات الخاصة اعتقلت مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.
وكما دمرت القوات الخاصة أيضاً 30 كيلوغراماً من المخدرات المحظورة، وفي الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج بالإقليم.
وأضاف المسؤولون أن غارة مماثلة أسفرت عن مقتل 5 من مقاتلي الحركة في منطقة سانجين بالإقليم، ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 من طالبان في غارات جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.