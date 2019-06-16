كلاب الشرطة جاهزة للعمل في G20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حسب موقع The Japan News، كثفت شرطة محافظة أوساكا تدابير مكافحة الإرهاب قبل اجتماع مجموعة العشرين الكبرى، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في أوساكا، وذلك من خلال نشر كلاب الشرطة المتخصصة في المطارات المحلية والمرافق الرئيسة الأخرى.

وبدأت شرطة المحافظة تدريب الكلاب في يوليو من العام الماضي للتحضير لاجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في 28 و29 يونيو، حيث دربت الكلاب على شم المواد المتفجرة وإخضاع الأفراد المشتبه فيهم، وبالنسبة لاجتماع مجموعة العشرين، سيتم نشر الشرطة المتخصصة والكلاب المدربة في مطاري كانساي وإيتامي والمحطات الرئيسة.

وقال ضابط شرطة في المحافظة "نأمل أن تساعد الكلاب في منع وقوع هجوم إرهابي وتجعل السكان المحليين يشعرون بالأمان".