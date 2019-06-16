أجرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حوارًا مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نشرته في الساعات الأولى من اليوم الأحد.
وأكد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
وتعرضت ناقلتي نفط "نرويجية ويابانية" لهجوم في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته عدة دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجوم.
المملكة لا تريد...
كانت هذه تفاصيل خبر "خاشقجي وإيران والحوثيون".. ننشر الحوار الكامل لـ"بن سلمان" مع "الشرق الأوسط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.