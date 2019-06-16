"خاشقجي وإيران والحوثيون".. ننشر الحوار الكامل لـ"بن سلمان" مع "الشرق الأوسط"

أجرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حوارًا مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نشرته في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأكد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

وتعرضت ناقلتي نفط "نرويجية ويابانية" لهجوم في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته عدة دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

المملكة لا تريد...