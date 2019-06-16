البطريرك الراعي دشن المركز الثقافي الماروني

أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في قداس ترأسه في كنيسة سلطانة السماوات والأرض في ​الزعرور​ احتفالا بتدشين المركز الثقافي الماروني، إلى انه "نحتفل اليوم بعيد الثالوث الاقدس وبرسالة الابن الذي افتدى ​الجنس​ البشري وخلصه بموته وقيامته وبرسالة الروح ​القدس​ الذي حل على الكنيسة ويحقق فينا الخلاص".

وأضاف "هذا الاحتفال بعيد الثالوث الاقدس تمجيدا وشكرا لله الواحد والثالوث الذي باسمه الذي نعبر عنه باشارة الصليب التي بها نبدأ عملنا من أجل اتمامه بالشكل الأكمل وبنهاية اليوم والعمل نرسمها على جبيننا للشكر على ما كان جميلا والاستغفار عن كل نقص صدر عنا".