النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​، وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين الى آخر بمحاذاة السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات مؤللة ونقاط مراقبة مشتركة لليونيفل والجيش لنقاط قريبة من السياج لمراقبة الوضع.

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