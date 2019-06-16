حمدان حيا جهود الجيش في محاربة الارهاب

حيا عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل حمدان الموقف الفلسطيني الرسمي وموقف السلطة والقيادة الفلسطينية والفصائل "التي رفضت المشاركة في مؤتمر البحرين، ورفضها الكامل والعلني لصفقة القرن بكل وجوهها". وقال: "وسط هذا التهويد الكبير والتهديدات والحصار الكبير من الجمهورية الاسلامية الى العراق، الى محاولات النيل من سوريا الاسد، ومحاولات التضييق على لبنان ومحاصرته اقتصاديا ومحاصرة الشعب الفلسطيني، امام هذه المؤامرات ما زلنا نرى التباشير التي ننتظر منها الكثير الكثير، وهي واعدة، عندما نرى الموقف الفلسطيني الموحد والمواقف اللبنانية ومواقف الدول التي ما زالت تقف وتقول لا لتصفية القضية الفلسطينية كما هي ايران والعراق وسوريا ولبنان".

وفي الذكرى السنوية السادسة لرحيل عضو المكتب السياسي لـ"حركة امل" رئيس تجمع مزارعي الجنوب المهندس وضاح فخري، حيا حمدان "الجيش اللبناني على مواقفه الشجاعة في مواجهة ومحاربة الارهاب". واكد اهمية دوره، منوها ب "العملية التي قام بها في طرابلس مع القوى الامنية التي فوتت على الارهاب التكفيري والعدو الصهيوني ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر والمزيد من المؤامرات والفتن، التي تستهدف لبنان"، مؤكدا "القاعدة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة"، مشددا على ان "الجيش اللبناني الذي يقدم التضحيات يستحق منا ان نقدم له التحايا دون ان نتحدث عن التدبير رقم 3 ورقم واحد ودون ان نضيق بتصاريحنا السياسية لكي يحتاج البعض للمزيد من الوقت"، مشيرا الى ان "هذا الجيش يمتلك عقيدة قتالية وطنية مشرفة نفتخر بها جميعا، وهي عقيدة ننحي امام الذين استشهدوا تحت رايتها".