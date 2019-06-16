شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم فض دور الانعقاد لمجلس النواب؟.. الدستور واللائحة: "الموازنة أولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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ويبدأ مجلس النواب الجلسات القادمة يوم 22 من الشهر الجارى، مناقشة الموازنة العامة للدولة واعتمادها، ومن المرحج أن يكون فض دور الانعقاد فى النصف الأول من شهر يوليو.

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وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

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ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة."

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