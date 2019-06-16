لدورة ثالثة.. قائمة "عطاء بلا حدود" تفوز بمقاعد الغرفة التجارية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، ومقرها النادي الاجتماعي في استاد المنصورة الرياضي صباح اليوم الأحد، نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والتي تنافس فيها 16 مرشحا ضمن قائمتين للفوز بـ8 مقاعد.

وفازت قائمة "عطاء بلا حدود"، التي تضم المهندس أحمد راغب، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي و7 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي أيضًا هم مدحت الفيومي، وسامي سلطان، وثروت فتح الباب، وإبراهيم يحيى، والسيد حمد التهامي، ووليد فرعون، وحاتم المير، بمقاعد المجلس باكتساح وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

يشار إلى أن الانتخابات أجريت أمس السبت في الـ6 لجان داخل 5 مقرات بالمحافظة، هي بندر ومركز المنصورة، وميت غمر، والسنبلاوين، وطلخا، ومنية النصر وبلغ عدد الناخبين المسددين للاشتراك ولهم حق التصويت 41 ألف من إجمالي 180 ألف تاجر بالدقهلية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رعب عن سعادته بوعي التجار وسعيهم إلى المشاركة في عمليات التصويت بكثافة، موجها الشكر لكل تجار الدقهلية.