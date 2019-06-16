قائمة "شباب التجار" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أسفرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية في محافظة المنيا، عن فوز 6 مرشحين من قائمة "شباب التجار"، مقابل عضو واحد من قائمة "الأيادي البيضاء".

وفاز في الانتخابات التي جرت أمس السبت "أحمد راضي طه مخلوف بـ786 صوتا، وعادل حسين محمود الخطيب بـ719 صوتا، وعبد الرحمن محسن مهني بـ703 صوتا، وهشام طلعت محمد شلقامي بـ76، ووائل علي قطب مبارك بـ727 صوتا، وأحمد راغب بـ 698 صوتا؛ فيما حصل طارق محمد حسن من قائمة "الأيادي البيضاء" بـ675 صوتا.

وتنافس في تلك الانتخابات، 14 مرشحًا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 18 ألف ناخب تقريبا، وأُجريت تحت إشراف الوزارة، إذ تقدم لخوض الانتخابات 31 مرشحا، وتنازل منهم فيما بعد 17.