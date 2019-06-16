محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
أسفرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية في محافظة المنيا، عن فوز 6 مرشحين من قائمة "شباب التجار"، مقابل عضو واحد من قائمة "الأيادي البيضاء".
وفاز في الانتخابات التي جرت أمس السبت "أحمد راضي طه مخلوف بـ786 صوتا، وعادل حسين محمود الخطيب بـ719 صوتا، وعبد الرحمن محسن مهني بـ703 صوتا، وهشام طلعت محمد شلقامي بـ76، ووائل علي قطب مبارك بـ727 صوتا، وأحمد راغب بـ 698 صوتا؛ فيما حصل طارق محمد حسن من قائمة "الأيادي البيضاء" بـ675 صوتا.
وتنافس في تلك الانتخابات، 14 مرشحًا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 18 ألف ناخب تقريبا، وأُجريت تحت إشراف الوزارة، إذ تقدم لخوض الانتخابات 31 مرشحا، وتنازل منهم فيما بعد 17.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة "شباب التجار" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.