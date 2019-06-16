اعتدى عليه جنسيًا.. إحالة حداد قتل طفل جاره في الشرقية إلى الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، إحالة حداد إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفل جاره، وقتله داخل حديقة موالح في قرية تابعة لدائرة المركز.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أسرة الطفل "م.م" 5 سنوات، يفيد بوفاته إثر سقوطه من فوق شجرة بالقُرب من منزل الأسرة بقرية "المحمدية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، فيما تم التصريح بدفن الطفل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1728 إداري منيا القمح لسنة 2019.

وبعد أيام من البلاغ، كشفت تحريات المباحث عن وجود شبهة جنائية، حيث تبين مقتل الطفل على يد جاره، ويُدعى "هـ.م" 16 سنة، حداد، بعد قيام الأخير باستدراجه والتعدي عليه جنسيًا، قبل أن يفر هاربًا، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.