بدء سريان الرسوم الجمركية الهندية على السلع الأمريكية

بدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، ردا على قيام واشنطن مؤخرا بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر رسمية أن الحكومة الهندية

الصلب والألومنيوم، اعتبارا من اليوم الأحد.وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر رسمية أن الحكومة الهنديةذكرت في "إخطار" صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية، أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجا أمريكيا، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

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