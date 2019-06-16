تدمير مقر تخزين طائرات مسيّرة للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف أحد الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، بالعاصمة صنعاء.

أكد التحالف العربي، في بيان، أنه

جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيّرة، تستخدم للأغراض العدائية من ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة.

شدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، مشيرًا إلى اتخاذه الإجراءات الوقائية كافة لحماية المدنيين.

أشارت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.