ولي العهد السعودي: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحنا الحيوية

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

، في مقابلة صحفية نشرت، اليوم الأحد، أن المملكة "لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية"، وذلك في أول تعليق له على التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

قال الأمير محمد بن سلمان

بحسب مقتطفات من مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" إن "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".

وفيما يخص الشأن السوداني، قال ولي العهد السعودي

إن أمن السودان واستقراره يهم المملكة، مشددًا على الاستمرار بدعم الشعب السوداني في مختلف المجالات حتى يصل إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

وعن إيران قال الأمير محمد بن سلمان

: "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".