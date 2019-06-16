كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين باصطدام طائرتين في الجو بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شرطة نيوزيلندا مصرع طيارين لطائرتين خفيفتين اصطدمتا ببعضهما البعض فوق مدينة ماسترتون.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الأحد: "يمكننا تأكيد مصرع شخصين جراء تحطم طائرتين خفيفتين اليوم الأحد في ماسترتون. وتعمل في مكان الحادث قوات الشرطة والخدمات الخاصة، كما تم قطع الحركة المرورية في الطرق القريبة".

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وأضاف البيان أن التحقيق في ملابسات الحادث سيقوم به موظفو دائرة الطيران المدني لنيوزيلندا ولجنة التحقيق في حوادث النقل.

وتحطمت الطائرتان الخفيفتان في الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد بمدينة ماسترتون. وأسفر سقوطهما على الأرض عن اشتعال النيران فيهما.