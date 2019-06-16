كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزير": روسيا وإيران لديهما إمكانية لزيادة التجارة الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير شؤون شمال القوقاز الروسي، سيرجي تشيبوتاروف، اليوم الأحد، إن التجارة الروسية الإيرانية تجاوزت 1.7 مليار دولار في العام 2018، لكن البلدين لديهما القدرة على زيادة هذا المؤشر.

وأضاف "تشيبوتاروف"، خلال كلمته في مؤتمر بالعاصمة الإيرانية طهران: "في العام 2018، تجاوز حجم التجارة الثنائية 1.7 مليار دولار، ونما مقارنة بالعام 2017".

وأشار الوزير، إلى أن هذا القدر كان متواضعا للغاية، مضيفًا، أن روسيا وإيران لديهما "إمكانات أعلى بكثير" في هذا المجال. ووفقا له، يجب على الجانبين بذل قصارى جهدهم لتحقيق مستوى جديد في التجارة الثنائية.