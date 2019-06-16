كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" يصل دبي قادما من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "فرونتلاين" المشغلة لناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي، إن أفراد طاقم السفينة وصلوا إلى دبي أمس السبت.

وجاء في بيان نشرته الشركة: "كل أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 غادروا إيران من مطار بندر عباس ووصلوا إلى مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم".

من جانبه قال متحدث باسم الشركة لرويترز، إن الطاقم، ويضم أفرادا من روسيا والفلبين وجورجيا، حظي بالعناية من جانب السلطات الإيرانية.

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وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة في وقت سابق أنهم "جميعهم بصحة جيدة"، وأن الاستعدادات جارية "لإعادتهم إلى بلدانهم بأسرع وقت ممكن".

وتعرضت ناقلتا النفط "فرونت ألتير" و"كوكوكا كوراجيس" لهجوم بخليج عمان يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق من يوم السبت غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي، المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، ووفقا لوسائل الإعلام فقد سبقتها في ذلك الناقلة الأولى "كوكوكا كوراجيس" التي وصلت إلى ميناء خورفكان في الإمارات.