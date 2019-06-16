كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": تركيا ترغب في تطوير علاقات ودية مع جميع مناطق العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تريد تطوير علاقات جيدة مع جميع مناطق العالم.

وقال "أردوغان" يوم أمس السبت، خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" "سيكا"، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي صباح": "العلاقات التي أقمناها مع دولة أو منطقة واحدة لا تتعارض مع بعضها البعض أو مع بلدان ثالثة ... سنحاول تطوير العلاقات في الغرب والشرق والشمال والجنوب".

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وأشار "أردوغان"، إلى أهمية تسوية الصراع السوري من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، منتقدًا فكرة اللجوء إلى أساليب أحادية لحل النزاع.

وشدد "أردوغان"، على أنه "من الواضح أن المقاربات أحادية الجانب لا يمكن أن تنتج حلاً للسلام والاستقرار في العالم اليوم. لقد رأيت أن قادة الدول الأخرى المشاركة في القمة عبروا عن هذا الرأي بقوة، مثلي".

كما أشاد الرئيس التركي بعلاقات تركيا مع روسيا والصين.