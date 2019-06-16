كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات جديدة تُبت تورط إيران في تدمير ناقلتي النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية أمس السبت، عن مسؤول أمريكي قوله إن قارباً إيرانياً أطلق صاروخاً على طائرة مسيرة أميركية قبيل الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان صباح الخميس.

وأضاف أن الطائرة المسيرة الأميركية رصدت اقتراب قوارب إيرانية من الناقلتين قبل ساعات من وقوع الهجومين والصاروخ أرض-جو الذي أطلقه القارب الإيراني على الطائرة MQ-9 المسيرة سقط في البحر.

مالك السفينة اليابانية والزورق العسكري الإيراني

وكان مالك السفينة اليابانية التي استهدفت الخميس نقل عن طاقم سفينة كوكوكا قولهم إنهم رأوا زورقاً عسكرياً إيرانياً.

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وكشف رئيس شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية، يوتاكا كاتادا، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، تعليقاً على هجوم الخميس، على ناقلة هذه الشركة في بحر عمان، أن الناقلة تضررت من جسمين طائرين. وأضاف أن طاقم الناقلة رأى سفينة عسكرية تابعة لإيران بالقرب منهم.

وأوضح قائلاً "إن طاقم الناقلة شاهدوا سفينة عسكرية إيرانية في جوارهم ليلة الخميس، بتوقيت اليابان".

كما نقل عن طاقم الناقلة قولهم: "إن جسماً طائراً اقترب من السفينة، وإنهم وجدوا ثقباً... ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية".

وقد تعرضت ناقلة هذه الشرکة للهجوم بالقرب من مضيق هرمز، يوم الخميس، في نفس الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الياباني في طهران للتفاوض مع السلطات الإيرانية.

و نشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.