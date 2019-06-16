كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تستغني تماما عن نفط إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران في مايو/أيار، في حين كانت استوردت نحو 765 ألف طن من طهران في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للعين الإخبارية.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.7 مليون طن قبل عام.

وأعلنت كوريا الجنوبية، في أبريل/نيسان الماضي، أنها تسعى إلى تنويع مصادر واردات النفط في خطوة لتقليل آثار العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال لي هو سونج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، خلال اجتماع دوري مع المسؤولين المعنيين في مبنى حكومي في سيؤول: "نسعى لتنويع مصادر وارداتنا النفطية، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول تنويع مصادر واردات النفط الخام".

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وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي إعفاءاتها من العقوبات لكل من كوريا الجنوبية والصين والهند و5 دول أخرى تستورد النفط الإيراني في 2 مايو/أيار.

وفي العام الماضي فرضت واشنطن أكثر عقوباتها حزما على إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2015.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن تتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة".

وكان النفط الإيراني يشكل نسبة 13.2% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط في عام 2017، لكنه انخفض إلى نسبة 5.2% في العام الماضي.