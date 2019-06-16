صادف مواطنون، أول أمس الجمعة، جثة رضيع حديث الولادة رُميت وهي ملفوفة بكيس داخل حاوية للأزبال ليس بعيدًا عن مدرسة عمومية بحي “لارازي” في مدينة وجدة.
وهرعت مصالح الشرطة القضائية والشرطة العلمية نحو مسرح “الجريمة” لمباشرة تحقيقاتها قصد الوصول إلى الشخص الذي رمى الجثة تحدث إشراف النيابة العامة.
و خلف الحادث حالة من الاستياء لدى ساكنة الحي، فيما عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثورعلى جثة رضيع بحاوية للأزبال بوجدة..وتحقيقات لتحديد هوية “مرتكب الجريمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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