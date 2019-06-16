ذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران أن الحكومة استدعت، أمس السبت، السفير البريطاني في طهران بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.
وقالت الوكالة “خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان…بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم”.
وأصدر وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت بيانا، أول أمس الجمعة، ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط قائلا إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.
ودعا هانت إيران إلى “وقف جميع أشكال الأنشطة التي تزعزع الاستقرار”، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل مع دول أخرى لمحاولة إيجاد حل دبلوماسي للمواجهة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.
وترفض إيران الاتهامات الأميركية بأنها تقف خلف الهجمات في خليج عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تستدعي سفير بريطانيا بعد اتهامات بالهجوم على ناقلتي نفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.