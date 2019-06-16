حاكم ولاية ريو دي جانيرو يتوعد بتفجير حيّ فقير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر نشطاء مجتمعيون ومسؤول حقوقي ، حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل، قوله إنه من الممكن إرسال صاروخ "لتفجير" تجار المخدرات في أحد الأحياء الفقيرة بالولاية.

وصرّح الحاكم خلال مراسم استعراض برنامج أمني، "شرطتنا العسكرية لا ترغب في قتلهم، لكن لا يمكننا السماح بمشاهد مثل تلك الأشياء التي رأيناها"، في إشارة لصور تلفزيونية لتجار مخدرات مسلحين يطلقون النار على الشرطة خلال مداهمة في حي مدينة الرب.

وتابع ويتزل في خطابه "إذا كان ذلك بتصريح من الأمم المتحدة، في أجزاء أخرى من العالم، فيمكننا إرسال صاروخ هناك لتفجير هؤلاء الناس".

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وتم انتخاب ويتزل بعد دعم السياسة المتشددة التي تدعي مناهضة الجريمة، للرئيس اليميني المتطرف جائير بولسونارو، الذي يميل للتعليقات المثيرة للجدل.

وقد قوبلت تصريحات ويتزل بتصفيق من أولئك الذين حضروا الفعالية الأمنية، لكن نشطاء حقوقيين ومجتمعيين قالوا إنهم يخشون أن تؤدي هذه الكلمات لزيادة مستويات العنف، المرتفعة بالفعل، في الولاية.

وكتبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالجمعية التشريعية في ريو، ريناتا سوزا، على حسابها على "إنستغرام" أمس السبت أنه "من الضروري تذكير القاضي السابق بأن البرازيل ليس بها عقوبة إعدام. نحن في ولاية ديمقراطية لا بربرية".