نبض_الشبكة: خال يضرب ابن اخته اليتيم ويهينه لكي يصبح "محترمًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر مئات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الاشخاص وهو يضرب طفلا بالحذاء بقسوة، خلال قيادة السيارة، والطفل يبكي، بينما يستمر الرجل بضربه ويوبخه بكلمات نابية.

وتقوم الشرطة الأردنية بالتحقيق مع الشخص الذي قام بتصوير نفسه داخل سيارته، وهو يضرب الطفل ذي الثمانية أعوام، بصورة أثارت غضب الرأي العام.

تتولى إدارة حماية الأسرة التحقيق في الحادثة، التي انتشرت على نطاق واسع، عبر منصات التواصل، وقالت إنها أخذت الطفل لحمايته.

وقال نشطاء إن التحقيق الأولي تبين ان الطفل يتيم وفقد والده حديثه، وأن المعتدي هو خال الطفل.

وقد نشرت عائلة المعتدي بيانًا قالت فيه إن الخال ضرب ابن أخته بهذه الطريقة، كي لا يسمح بأن يخرج عن "القيم والمبادئ والقانون" بالمستقبل":

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واستنكر المستخدمون نص البيان، وقال مستخدم باسم "الخال": "ولا أي منطقية بالبيان، وبالنهاية بقلك تصرفات الطفل مؤذية، بكرا بس يطلع معقد و حاقد عالمجتمع محد يلومه".

أما المستخدم محمد عودي فقد غرّد قائلا ردًا على بيان العائلة: "الطفل ليس مملوك للعائلة، حين يتم تعنيفه بهذه الطريقة الوحشية يجب أن يحاسب كل من برر ونفّذ وستر هذا التصرف ..":

وكتب ياسر أبو هلالة أنه "توجد مسؤولية في النشر حتى مع من نتعاطف معهم. الصور المتداولة لتعنيف طفل في #الأردن مروعة، توثق سلوك شاذ يرسل للشرطة ويحاكم،ولدينا إدارة متخصصة لذلك، من كرامة الطفل ألا تنشر هذه الصورة المسيئة لكل طفل وكل إنسان، على الأقل تخفى ملامح وجهه":