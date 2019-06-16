ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام لاعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق ريال مدريد تخطط للتخلي عن عدة لاعبين من صفوفها، من أجل إفساح المجال للصفقات الجديدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكاس فاسكيز يتصدر قائمة الراحلين المحتملين، حال حصوله على عرض مقبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوكاس فاسكيز من أكثر اللاعبين الذين تقلصت فرصهم، بعد التعاقد مع إيدين هازارد ورودريغو، ولذلك سيرحل فور تلقيه العرض المناسب، رغم كونه يحظى بإعجاب كبير من المدير الفني زين الدين زيدان.

وأفاد التقرير، بأن الأمر مشابه أيضًا لموقف إبراهيم دياز الذي يحظى بإعجاب زيزو، لكن لا يوجد نية لبيعه بشكل نهائي، فقد يتم الإبقاء عليه ويصبح ورقة بديلة أو إعارته ليتطور بشكل أكبر.

يُذكر أن إبراهيم دياز يتمتع باهتمام خيتافي، والذي سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد، ويسعى لتدعيم صفوفه.