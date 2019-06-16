مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع وست هام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "سكاي سبورت" إن يونايتد على استعداد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم قلب الدفاع الفرنسي عيسى ديوب، الذي يعد خياره الدفاعي الثالث.

وتشير التقارير إلى أن وست هام لا توجد لديه أي نية لبيع اللاعب، إلا أن مسؤوليه على استعداد لسماع العروض التي لن تقل قميتها عن 60 مليون جنيه إسترليني.

ويكافح يونايتد من أجل ضم ديوب هذا الصيف، خاصة بعدما رفض نابولي الاستغناء عن كاليدو كوليبالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وتحديد ليستر سيتي 80 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على هاري ماغواير، وهو ما يراه النادي الأحمر مبالغا فيه.

ولعب ديوب 38 مرة مباراة بقميص وست هام في الموسم المنقضي، بعد أن وقع للفريق اللندني، قادمًا من تولوز مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.