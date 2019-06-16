سيناتور جمهوري يطالب ترامب بإغلاق البحرية الايرانية

قدم السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، مقترحا الى الرئيس دونالد ترامب، أن يتخذ مقاربة صارمة في الرد على صخب إيران في الخليج العربي.

كما قدم غراهام السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، في برنامج إذاعي مع المذيع المعروف «هيو هيويت»، مجموعة من الإجراءات التي قال إنها سوف ترسل رسالة إلى إيران بعدم التدخل في خطوط الشحن بالخليج.

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ومن مقترحاته، إغراق سفن من البحرية الإيرانية ومهاجمة أحد مصافي التكرير الإيرانية. وبحسب موقع بريتبارت الإخباري الأمريكي، فقد جاء رد غراهام في البرنامج الإذاعي إجابة عن سؤال حول ما الذي يجب أن يفعله الرئيس ترامب حيال الهجمات على شركات النقل البحري! بعد أن قال إن «إيران هي من فعلت ذلك».

وأوضح غراهام أن «إيران لن تفعل ذلك مجدداً، لأنه يضرها بشدة، ولكن إذا لم تتلقَ إشارة جلية لا لبس فيها فسوف تكرر الأمر». وأضاف أن الإيرانيين يختبرون الرئيس ترامب بعد أن خرج من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية على إيران وتسبب في تهديد اقتصادها فهو يكسر ظهر الحكومة الإيرانية.

واستشهد بمقترح للجنرال الأمريكي جاك كين، الذي كان نائباً لرئيس الأركان، حيث وصفه غراهام بـ «أحد العقول العظيمة». واقترح كين عدة خيارات، أحدها، البدء في إرسال مرافقين من العسكر البحريين مع الشحن التجاري.