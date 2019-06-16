شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يحضر اختتام فعاليات سباق الهجن الـ4 بتريم حضرموت والان مع التفاصيل
اشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بفعاليات سباق الهجن في نسخته الـ4 الذي تنظمه مؤسسة بن كردوس للتنمية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق بن كردوس الرابع للهجن بتريم ، والذي يحمل شعار " جميعُنا أبناء مدينة واحدة.
مؤكدا ان هذا السباق يعد فريدا من نوعه في وادي حضرموت ويفتح المجال امام الشباب ليتنافسوا في ما بينهم ،
واوضح ان هذه الفعاليات تعد من التراث الثقافي والرياضي، الذي حرصت موسسة بن كردوس على اعادته واظهار ذلك الكنز الجميل .. مباركا للفائزين الحاصلين على المركز المتقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري يحضر اختتام فعاليات سباق الهجن الـ4 بتريم حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.