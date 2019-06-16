الكثيري يحضر اختتام فعاليات سباق الهجن الـ4 بتريم حضرموت

اشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بفعاليات سباق الهجن في نسخته الـ4 الذي تنظمه مؤسسة بن كردوس للتنمية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق بن كردوس الرابع للهجن بتريم ، والذي يحمل شعار " جميعُنا أبناء مدينة واحدة.

مؤكدا ان هذا السباق يعد فريدا من نوعه في وادي حضرموت ويفتح المجال امام الشباب ليتنافسوا في ما بينهم ،

واوضح ان هذه الفعاليات تعد من التراث الثقافي والرياضي، الذي حرصت موسسة بن كردوس على اعادته واظهار ذلك الكنز الجميل .. مباركا للفائزين الحاصلين على المركز المتقدمة.