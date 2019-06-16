شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة للحوثيين بحجة والان مع التفاصيل

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، السبت عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، استهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى الى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري "الحقوف"، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.