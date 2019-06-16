شكرا لقرائتكم خبر عن مالي: مقتل 20 إرهابياً خلال عملية عسكرية بوسط البلاد والان مع التفاصيل

أكدت عناصر الجيش المالي السبت مقتل 20 إرهابياً، خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات عملية "برخان" الفرنسية بمنطقة ميناكا (وسط البلد الأفريقي).

وكشف الجيش المالي عبر حسابه على شبكة (تويتر) الاجتماعية أن العملية العسكرية وقعت في منطقة أكابار، ولكنها لم تكشف عن هوية الجماعة التي تنتمي إليها العناصر الإرهابية التي لقيت حتفها.

وبدأ عدم الاستقرار في مالي منذ انقلاب 2012، حين سيطر متمردو الطوابق مع منظمات جهادية، على شمال البلاد خلال عشرة أشهر.

وتم طرد الجهاديين في 2013 بفضل تدخل عسكري دولي برئاسة فرنسا، ولكن مناطق شاسعة بالبلاد وبخاصة في الشمال والوسط لا تزال خارج سيطرة الدولة، وتستغلها الجماعات الجهادية.