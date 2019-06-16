شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 بينهم حارس الأقصى والان مع التفاصيل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاماً) بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاماً) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجراً، وكذلك عبادة نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.
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