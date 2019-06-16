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وكالاتالأحد 2019/6/16 11:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
صادق خان في الذكرى الثانية لحريق برج غرينفيل
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، رئيس بلدية لندن صادق خان، مطالبا بضرورة أن يغادر هذا المنصب "في أسرع وقت ممكن".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "خان كارثة - وهذا لن يزداد إلا سوءاً".
وأعاد ترامب تغريدة للكاتبة الصحفية كيتي هوبكنز انتقدت فيها بشدة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أن لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها "لندنستان" على حد وصفها.
وكثرت انتقادات ترامب لرئيس بلدية لندن، حيث كان آخرها في مطلع يونيو/حزيران الجاري حين وصف خان بـ"الفاشل تماماً"، وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته في المملكة المتحدة في زيارة دولة استغرقت 3 أيام.
وهجوم ترامب على رئيس بلدية العاصمة البريطانية وقتها كان بسبب قول الأخير إن بريطانيا أخطأت "بمدّ السجادة الحمراء" لترامب.
كما شبه خان ترامب، وقتها، بالفاشيين في القرن العشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مهاجما رئيس بلدية لندن: إنه كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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