إسرائيل تطلق الغاز في غزة وتصيب 5 فلسطينيين بينهم أطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 فلسطينيين بينهم أطفال، الأحد، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع، فجرا، جنوب قطاع غزة.
ووقعت إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قنابل غاز مسيل للدموع صوب منازل شرق منطقة النهضة في رفح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
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