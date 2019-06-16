دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تعاون لغرض تأمين الملاحة

دعا عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن استقرار المنطقة يكون بمظلة دولية لأن المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم، ودعا سموه خلال زيارتين رسميتين إلى بلغاريا وقبرص، أمس، المجتمع الدولي إلى أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية.

لافتاً إلى أن الأدلة حول الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات تشير بوضوح إلى أن الجهة المنفذة دولة، وأوضح سموه أن أكبر تحدٍّ لأهل الظلام هو النجاح.

وأكد بن زايد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا، وزيرة خارجية بلغاريا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا، أن من يحاول خلال الوقت الحالي أن يضعضع الاستقرار في المنطقة لا ينظر إلى الهدف الأسمى والأكبر فنحن دول تستطيع أن تضاعف من تطوير التنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن هناك أصوات التخلف والتطرف ومن يريد أن ينظر إلى الماضي ولا يريد أن ينظر إلى المستقبل، من يريد أن ينظر للنظرة العنصرية وليس للنظرة الإنسانية.. من يعتقد أنه أفضل من الآخرين وأسمى منهم وأن تراثه أرقى من تراثهم.

وقال: «هذه الأنظمة الفاشية والفكر الفاشي من يريد تدمير منطقتنا ولذلك نحن نعتمد على أصدقاء مثل بلغاريا وأصدقاء عدة لنا في العالم ليس للمواجهة المسلحة ولكن للمواجهة الفكرية لنشر التنوير والتسامح ونشر النجاح.. فأكبر تحدٍّ لأهل الظلام هو النجاح.. فلنعمل سوياً».

وأضاف «إنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة سواء في منطقة الخليج العربي أو بحر عُمان إضافة إلى الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية من قبل الجماعات الحوثية عبر استهداف محطتي ضخ أنابيب النفط ومطار أبها المدني وما أسفر عنه الأمر من إصابة مدنيين».

وأضاف سموه: «نحن في منطقة صعبة ولكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم سواء كان غازاً أو نفطاً ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وأيضاً علينا أن نؤمن شعوبنا واقتصاداتنا».

وأوضح: بالنسبة لنا فإن الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات فالأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن.. هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون.. هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات.

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وتابع : على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.. وأحب أن أذكر أن المنطقة التي شهدت تفجيراً منذ أيام أو الشهر الماضي هي منطقة مليئة بالناقلات.

وقال: عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية.. وعلينا أن نعمل سوياً لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.

وأضاف : علينا أن نعمل سوياً لنزع هذا الاحتقان وكنا نأمل أن تنجح مساعي رئيس الوزراء الياباني وأن تستمر المحاولات فوزير خارجية ألمانيا كان متواجداً قبل بضعة أيام في المنطقة ونأمل أن نرى إطاراً أوسع للتعاون مع إيران ونعتقد أن اتفاق «الخمسة زائد واحد» كان فيه خطآن.. الخطأ الأول عدم مشاركة دول المنطقة في هذا الحوار وحماية هذا الاتفاق والخطأ الثاني عدم احتوائه مواضيع مثل الصواريخ البالستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد أن الأمان الحقيقي للاستقرار يكون استقرار دول المنطقة مجتمعة بمظلة دولية لسبب أن المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون هذا تكراراً في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر.

زيارة قبرص

وفي زيارة رسمية، التقى عبدالله بن زايد، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، وبحثا تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها.

وأعرب خلال مؤتمر صحافي، عن امتنانه لقبرص لتفهمها التطورات الحالية في المنطقة خاصة في الخليج العربي وبحر عمان واليمن. وأضاف سموه مخاطبا نظيره القبرصي: "هناك حاجة لأصدقاء وشركاء مثلكم يتفهمون أننا بحاجة لخطة في المنطقة تراعي في المقام الأول إشراك دول المنطقة وكذلك مخاوفها وقضاياها ونعتقد أن هذا ما أغفله الاتفاق النووي مع إيران". وأعرب سموه عن شكره لدعم قبرص لدولة الإمارات في أعقاب الهجمات التي وقعت على سفن داخل المياه الإقليمية للدولة.

من جانبه أكد وزير الخارجية القبرصي إدانة بلاده للهجمات التي تعرضت لها السفن مؤخراً في منطقة الخليج، قائلا «إن قبرص تقف جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات والشركاء في المنطقة في إدانة هذه الأعمال الإرهابية».