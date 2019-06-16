الصين: توصلنا "لتوافق" مع الأمم المتحدة بخصوص منطقة شينغيانغ

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن "الصين والأمم المتحدة توصلتا إلى "توافق واسع" بشأن جهود مكافحة الإرهاب وذلك بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمنطقة شينغ يانغ المضطربة الواقعة في أقصى غرب الصين.

واعترضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على زيارة فلاديمير فورونكوف الدبلوماسي الروسي المحنك الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لشينغيانغ حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن نحو مليون من الويغور ومسلمين آخرين محتجزون في مراكز اعتقال.

وتحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "لإبلاغه بالقلق العميق" بشأن زيارة فورنونكوف لأن" بكين تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على الويغور والمسلمين الآخرين على أنها جهود مشروعة لمكافحة الإرهاب في حين هي ليست كذلك".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن "فورنونكوف زار بكين وشينغيانغ خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو(حزيران) والتقى مع دبلوماسيين كبار من بينهم لو يوتشنغ نائب وزير الخارجية الصيني.

Advertisements

وقالت الوزارة دون ذكر تفاصيل إن الجانبين "تبادلا وجهات النظر بشكل عميق بشأن الوضع الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الصين والأمم المتحدة وتوصلا إلى توافق واسع".

وأضاف البيان أنه يجب على الصين والعالم الوقوف معا لمكافحة الإرهاب وأن الصين تؤيد جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأُدينت الصين دولياً لإنشائها مراكز اعتقال تصفها بأنها "مراكز تدريب وتعليم" للمساعدة على القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.

وقال دبلوماسيون إن "الدول الغربية تشعر بقلق من أن تؤدي زيارة فورونكوف إلى إقرار تبرير الصين لهذه المراكز".