إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن، تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
كما أكد التحالف حقه المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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