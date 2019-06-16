قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن برنامج "الدحيح" أحد أبرز البرامج التي تقدمها قناة "الجزيرة" عبر خدمتها الرقمية «AJ+»، وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها تلك الخدمة الرقمية على الإنترنت، فإن الكثير من الجمهور لا يعرف أنها تابعة لمجموعة قنوات الجزيرة.
ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، تعلن خدمة "AJ+" الرقمية في وصفها أنها تستهدف منح شريحة الشباب مساحة للحوار والنقاش، وتسعى هذه الخدمة إلى تقديم منبر عبر منظور مختلف للأحداث الراهنة، ولكن الهدف غير المُعلن من وراء تلك الخدمة ما هو إلا استقطاب الشباب ونقل رسائل محددة تخدم سياسة النظام القطري.
وأكد التقرير أن مثل هذه البرامج لا تستهدف رفع وعى الشباب بل السيطرة عليهم والتحريض على الأنظمة فى المنطقة العربية، مشدداً على أن كل ما يمرر فى هذه النوعية من البرامج يأتى عبر النظام القطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. آليات سيطرة النظام القطرى على الشباب واستقطابهم عبر "AJ+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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