قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه بعد محاصرة النظام القطرى بالأزمات والفضائح والعزلة العربية بسبب دعمه المتواصل للإرهاب وتواصله المشبوة مع إيران وتركيا، يواصل النظام القطرى إفلاسه فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تحاصر بلاده منذ عامين.
ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فإن تميم بن حمد يواصل تملقه لملالى إيران وتوطيد علاقته به من أجل إخراجه من أزمته حتى وإن كان حساب المصلحة العربية، أو النيل من أمنها القومى واستقرارها.
وأكد التقرير، أن معارضين قطريين أكدوا أن تميم لن يترك قطر إلا بعدما تحترق تماماً، كونه يبدد ثرواتها على ملالى إيران والميليشيات الإرهابية المنتشرة فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى إنفاقه مليارات الدولارات على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر "مباشر قطر" تكشف إفلاس نظام الدوحة في مواجهة الأزمات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.