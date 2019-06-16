الرئيس عون واللبنانية الاولى حضرا حفل تخريج طلاب سيدة الجمهور بينهم حفيده

حضر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وال​لبنان​ية الاولى السيدة ​ناديا عون​ الحفل الذي اقامته ​مدرسة سيدة الجمهور​ مساء امس لمناسبة تخريج طلاب قسمها الثانوي للسنة الدراسية 2018-2019 وعددهم 270 طالباً وطالبة، من بينهم حفيد الرئيس عون ايلي ​روي الهاشم​، نجل كريمته ومستشارته الرئيسية السيدة ​ميراي عون الهاشم​ والسيد روي الهاشم، وذلك في قاعة المركز الرياضي والثقافي والاجتماعي التابع للمدرسة، في حضور افراد عائلة الرئيس عون: السيدة كلودين عون روكز و​شانتال عون باسيل​، وعدد من الشخصيات الروحية والثقافية والتربوية، إضافة الى أهالي الخريجين وأساتذة المدرسة.

وادّى كورال واوركسترا المدرسة ترانيم للعذراء مريم شفيعة المدرسة، قرأ بعدها نائب رئيس المدرسة الاب دونيس ميير نشيد مريم في ​الانجيل المقدس​، ومن ثم صلاة لمباركة الخريجين الجدد، قبل ان تلقي الطالبة جوي بجاني كلمة بأسمهم شكرت فيها الرئيس عون والسيدة الاولى على حضورهما، مستعيدة ابرز الذكريات التي عاشها ​الطلاب​ على مدى 13 سنة من عمرهم على مقاعد المدرسة.

وقبل توزيع الشهادات على الخريجين، تم تقديم جوائز لعدد من الطلاب المتفوقين والممّيزين، ثم تم تسليم شارة المدرسة الى طلاب ​السنة​ الختامية للعام المقبل. بعد ذلك، قدّم حفيد الرئيس عون ايلي الهاشم، باسم الخريجين، لوحة رسمها الأب ميير تمثل ارزة لبنان، تذكارا الى رئيس الجمهورية عربون شكر وتقدير، كما قدّم الطلاب درعاً تذكارية لرئيس المدرسة وميدالية تذكارية الى السيد بسول، قبل ان يختتم الحفل بأغان وكوكتيل للمناسبة.