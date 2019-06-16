طقس معتدل نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين

أفاجت مصلحة الاراصد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا معتدل نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية و الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.
كما توقعت ان يكون طقس الاثنين غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط لبعض الامطار في المناطق الشمالية فجراً. أما الثلاثاء فيكون غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة .
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