طقس معتدل نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين

أفاجت مصلحة الاراصد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن طقسا معتدل نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ واحتمال ​تساقط امطار​ خفيفة في المناطق الشمالية و الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

كما توقعت ان يكون طقس الاثنين غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات وتساقط لبعض ​الامطار​ في المناطق الشمالية فجراً. أما الثلاثاء فيكون غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة .