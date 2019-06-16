البستاني تمنى الوفيق للمطران بولس عبد الساتر

هنأ النائب ​فريد البستاني​ راعي ابرشية ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​ وباقي الاباء على انتخابهم، وقال: "تمنياتنا بالتوفيق في مهامهم ​الجديدة​ للسادة المطران بولس عبد الساتر رئيسا لأساقفة ​أبرشية بيروت المارونية​ وللأب ​شربل قزي​ رئيسا ل​دير مار شربل​ ​الجية​ وللأب سمير غاوي رئيسا ل​دير مار مارون​ مجدل المعوش وللأب بطرس عيد رئيسا ل​دير مار جرجس​ ​الناعمة​".

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