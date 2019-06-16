البستاني تمنى الوفيق للمطران بولس عبد الساتر

هنأ النائب فريد البستاني راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وباقي الاباء على انتخابهم، وقال: "تمنياتنا بالتوفيق في مهامهم الجديدة للسادة المطران بولس عبد الساتر رئيسا لأساقفة أبرشية بيروت المارونية وللأب شربل قزي رئيسا لدير مار شربل الجية وللأب سمير غاوي رئيسا لدير مار مارون مجدل المعوش وللأب بطرس عيد رئيسا لدير مار جرجس الناعمة".
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