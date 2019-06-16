جنبلاط تمنى تقليص عدد رخص المرافقين ورفع الضريبة على السلاح

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ليت ​وزارة الدفاع​ تقلص من عدد الرخص للمرافقين والقباضايات وليت ​وزارة الداخلية​ تلغي اكبر عدد من رخص الزجاج ال fumé وترفع اضعاف الضريبة على ​السلاح​".

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